Zvanično: Partizan smenio Stojakovića posle debakla u derbiju, preuzima Čakar

Nenad Stojaković više nije trener Partizana. Ono o čemu se pričalo i pisalo posle remija sa Radničkim iz Niša (0:0), dobilo je potvrdu posle 178. večitog derbija u kom je Crvena zvezda deklasirala klub iz Humske - 3:0.

Nije uprava Partizana želela da nastavi sa Stojakovićem, koji je, čini se, još ranije izgubio poverenje, klub se u ponedeljak oglasio zvaničnim saopštenjem u kom je potvrđen sporazumni prekid saradnje. Kap koja je prelila čašu bio je poraz u večitom derbiju u kom je Partizan pao "bez ispaljenog metka". Ogromna je i očigledna bila razlika u kvalitetu, te su golovi Kostova, Arnautovića i Kataija potpisali presudu Stojakoviću. Kako su saopštili iz Humske, uloga