Vremenska prognoza za utorak, 24. februar: Oblačno i hladnije sa kišom, uveče razvedravanje

Beta pre 3 sata

 U Srbiji će danas biti oblačno i malo hladnije mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Od sredine dana na severu, a do kraja dana i tokom noći i u većini ostalih krajeva prestanak padavina i razvedravanje.

Duvaće slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni.

Jutarnja temperatura biće od minus jedan stepen na jugu i jugoistoku Srbije do sedam stepeni u Beogradu, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni.U Beogradu će pre podne oblačno i malo hladnije povremeno sa kišom, a posle podne prestanak padavina i razvedravanje.

Jutarnja temperatura biće od pet stepeni do sedam stepeni, a najviša dnevna oko 12 stepeni.

(Beta, 24.02.2026)

