Zelenski: Vašington treba da bude uz demokratsku zemlju koja se bori protiv jednog čoveka

Beta pre 1 sat

Sjedinjene Američke Države "treba da stanu uz demokratsku zemlju koja se bori protiv jedne osobe", izjavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski aludirajući na ruskog predsednika Vladimira Putina.

"Ne možemo njemu (Putinu) samo dati sve što želi. Zato što želi da nas okupira. Ako mu damo sve što želi, izgubićemo sve – svi ćemo morati da pobegnemo ili da postanemo Rusi", rekao je Zelenski sinoć u intervjuu za američku televizijsku mrežu Si En En (CNN).

Na pitanje da li američki predsednik Donald Tramp (Trump) vrši dovoljan pritisak na Putina da pokuša da okonča rat, Zelenski je kratko odgovorio - ne.

Danas se navršava četiri godine od početka ruske invazije na Ukrajine.

(Beta, 24.02.2026)

Povezane vesti »

Zelenski: Vašington treba da bude uz demokratsku zemlju koja se bori protiv jednog čoveka

Zelenski: Vašington treba da bude uz demokratsku zemlju koja se bori protiv jednog čoveka

Insajder pre 3 minuta
"Putin je rat"

"Putin je rat"

B92 pre 18 minuta
Zelenski zamolio Trampa i SAD da ostanu na strani Ukrajine

Zelenski zamolio Trampa i SAD da ostanu na strani Ukrajine

RTV pre 38 minuta
Zelenski: Vašington treba da bude uz demokratsku zemlju koja se bori protiv jednog čoveka

Zelenski: Vašington treba da bude uz demokratsku zemlju koja se bori protiv jednog čoveka

N1 Info pre 43 minuta
Zelenski moli Trampa: Traži od njega jednu stvar

Zelenski moli Trampa: Traži od njega jednu stvar

Večernje novosti pre 43 minuta
Zelenski: Vašington treba da bude uz demokratsku zemlju koja se bori protiv jednog čoveka

Zelenski: Vašington treba da bude uz demokratsku zemlju koja se bori protiv jednog čoveka

Radio sto plus pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaVašingtonVladimir Zelenski

Društvo, najnovije vesti »

Zašto se penzioneri u Srbiji sve češće vraćaju na posao?

Zašto se penzioneri u Srbiji sve češće vraćaju na posao?

NIN pre 18 minuta
Od Epstinovih dokumenata do Irana: niz kriza pred Trampov govor

Od Epstinovih dokumenata do Irana: niz kriza pred Trampov govor

Insajder pre 3 minuta
Zelenski: Vašington treba da bude uz demokratsku zemlju koja se bori protiv jednog čoveka

Zelenski: Vašington treba da bude uz demokratsku zemlju koja se bori protiv jednog čoveka

Insajder pre 3 minuta
Tramp večeras u Kongresu govori o stanju nacije

Tramp večeras u Kongresu govori o stanju nacije

Beta pre 23 minuta
Tražim reč: Koji su prvi znaci bipolarnog poremećaja

Tražim reč: Koji su prvi znaci bipolarnog poremećaja

Newsmax Balkans pre 8 minuta