"Napravio sam doručak po Mininom receptu" Kasper pokazao kako ga verenica savetuje 7.000 km daleko od njega: Slikao pet jeftinih namirnica (foto)

Blic pre 31 minuta
Njegov doručak se sastojao od jednostavnih i povoljnih namirnica poput trapista i čeri paradajza.

Mina i Kasper zajedno pišu knjigu o svojoj vezi, a delove rukopisa dele sa pratiocima na društvenim mrežama. Odnos pevačice Mine Kostić i njenog verenika, Maneta Ćuruvije Kaspera, dugo intrigira javnost, a oni su ostali bliski i kad je on otišao iz Srbije za Ameriku, gde odavno živi. On je sad podelio kako sluša Minu i 7.000 km daleko od nje, pa je objavu punu ljubavi okačio na svoj Instagram profil. - Napravio sam doručak po Mininom receptu - pohvalio se Kasper. -
