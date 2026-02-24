Nova pretnja Medvedeva: "Nuklearni udar na zemlje koje dostave Ukrajini nuklearno oružje je legalan"

Blic pre 6 minuta
Nova pretnja Medvedeva: "Nuklearni udar na zemlje koje dostave Ukrajini nuklearno oružje je legalan"
Ruska Spoljna obaveštajna služba navodi da postoje "francusko-britanski planovi" za prenos nuklearne tehnologije Kijevu ili tzv. "prljave bombe" Prema izvorima SVR-a, transfer već može biti u toku i uključuje tajne komponente i tehnologije Upotreba nuklearnog oružja protiv ciljeva u Ukrajini, kao i nuklearni udar na Veliku Britaniju i Francusku, bili bi legalni i opravdani ako London i Pariz predaju nuklearnu tehnologiju Kijevu, saopštio je zamenik predsednika
London uveo nove sankcije Moskvi; 11 stranih zvaničnika u Kijevu; Kremlj: Naš stav je jasan i dosledan

RTS pre 6 minuta
Front stoji, rešenje kaska: Euronews Srbija u Kijevu na četvrtu godišnjicu rata - menjaju li Rusija i Ukrajina ciljeve?

Euronews pre 46 minuta
Putin: Neprijatelj nije u stanju da pobedi Rusiju iako to želi

RTV pre 1 sat
Ušakov: Francuska i Velika Britanija hoće Ukrajini da obezbede nuklearno oružje

RTV pre 31 minuta
Putin: Protivnici Rusije ne prezaju ni od čega; Moguće diverzije na "Turskom toku" i "Plavom toku"

Sputnik pre 31 minuta
Protivnici Rusije ne prezaju ni od čega

Vesti online pre 16 minuta
Putin: Neprijatelj nije u stanju da pobedi Rusiju iako to želi

NIN pre 56 minuta
Samo saučešće: Predstavnici EU došli u Kijev praznih ruku, zahvaljujući Mađarskoj

Danas pre 1 minut
Američka voditeljka nudi milion dolara za informaciju o nestanku svoje majke

N1 Info pre 1 minut
Blic pre 6 minuta
RTS pre 6 minuta
Koalicija voljnih: podržavamo postizanje trajnog i pravednog mira

Politika pre 6 minuta