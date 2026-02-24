Ruska Spoljna obaveštajna služba navodi da postoje "francusko-britanski planovi" za prenos nuklearne tehnologije Kijevu ili tzv. "prljave bombe" Prema izvorima SVR-a, transfer već može biti u toku i uključuje tajne komponente i tehnologije Upotreba nuklearnog oružja protiv ciljeva u Ukrajini, kao i nuklearni udar na Veliku Britaniju i Francusku, bili bi legalni i opravdani ako London i Pariz predaju nuklearnu tehnologiju Kijevu, saopštio je zamenik predsednika