Nožem izboden radnik na Čukarici: Lopov pokušao da ukrade novac iz kutije za donacije, a onda je usledila drama

Policija je pronašla nož za koji se smatra da je korišćen tokom ovih dela Osumnjičenom je određen pritvor do 48 sati i biće priveden tužilaštvu uz krivičnu prijavu Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Čukarica, u saradnji sa Drugim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, rasvetlili su krivična dela razbojnička krađa u pokušaju i razbojništvo u pokušaju i uhapsili M. V. (39) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela. On je,