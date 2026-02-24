Nožem izboden radnik na Čukarici: Lopov pokušao da ukrade novac iz kutije za donacije, a onda je usledila drama

Blic pre 27 minuta
Nožem izboden radnik na Čukarici: Lopov pokušao da ukrade novac iz kutije za donacije, a onda je usledila drama
Policija je pronašla nož za koji se smatra da je korišćen tokom ovih dela Osumnjičenom je određen pritvor do 48 sati i biće priveden tužilaštvu uz krivičnu prijavu Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Čukarica, u saradnji sa Drugim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, rasvetlili su krivična dela razbojnička krađa u pokušaju i razbojništvo u pokušaju i uhapsili M. V. (39) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela. On je,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Hapšenje na Čukarici: Pokušao da ukrade kutiju za humanitarnu pomoć, pa nožem izbo radnika koji je krenuo da ga spreči

Hapšenje na Čukarici: Pokušao da ukrade kutiju za humanitarnu pomoć, pa nožem izbo radnika koji je krenuo da ga spreči

N1 Info pre 27 minuta
U Srbiji postoji 5 "opasnih" rasa pasa, komunalci krenuli u kontrole: Ako je vaš na spisku, ovo ne smete!

U Srbiji postoji 5 "opasnih" rasa pasa, komunalci krenuli u kontrole: Ako je vaš na spisku, ovo ne smete!

Telegraf pre 6 minuta
Pokušao iz lokala u Beogradu da ukrade kutiju sa donacijama, pa nožem ranio radnika koji ga je u tome sprečio

Pokušao iz lokala u Beogradu da ukrade kutiju sa donacijama, pa nožem ranio radnika koji ga je u tome sprečio

Radio 021 pre 1 sat
MUP: Uhapšen muškarac za pokušaj dve krađe na Čukarici

MUP: Uhapšen muškarac za pokušaj dve krađe na Čukarici

RTV pre 1 sat
Uhapšen muškarac zbog sumnje na pokušaje razbojništva i krađe na Čukarici

Uhapšen muškarac zbog sumnje na pokušaje razbojništva i krađe na Čukarici

Serbian News Media pre 1 sat
MUP: Uhapšen osumnjičeni za krađu dobrovoljnog priloga i ranjavanje radnika nožem

MUP: Uhapšen osumnjičeni za krađu dobrovoljnog priloga i ranjavanje radnika nožem

Danas pre 1 sat
Uhapšen naoružani razbojnik u Beogradu: tereti se za dva krivična dela

Uhapšen naoružani razbojnik u Beogradu: tereti se za dva krivična dela

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslova

Zabava, najnovije vesti »

Hapšenje na Čukarici: Pokušao da ukrade kutiju za humanitarnu pomoć, pa nožem izbo radnika koji je krenuo da ga spreči

Hapšenje na Čukarici: Pokušao da ukrade kutiju za humanitarnu pomoć, pa nožem izbo radnika koji je krenuo da ga spreči

N1 Info pre 27 minuta
Sofisticiran odmor, umetnička energija i opušteni luksuz: Bodrum i letovanje sa stilom

Sofisticiran odmor, umetnička energija i opušteni luksuz: Bodrum i letovanje sa stilom

N1 Info pre 26 minuta
Nožem izboden radnik na Čukarici: Lopov pokušao da ukrade novac iz kutije za donacije, a onda je usledila drama

Nožem izboden radnik na Čukarici: Lopov pokušao da ukrade novac iz kutije za donacije, a onda je usledila drama

Blic pre 27 minuta
Šta nam donosi pomračenje krvavog Meseca? Na sve što ste započeli u septembru, sada morate da stavite tačku

Šta nam donosi pomračenje krvavog Meseca? Na sve što ste započeli u septembru, sada morate da stavite tačku

City magazine pre 21 minuta
Četrnaesti dan protesta poljoprivrednika, blokade desetina puteva širom Srbije

Četrnaesti dan protesta poljoprivrednika, blokade desetina puteva širom Srbije

Slobodna Evropa pre 7 minuta