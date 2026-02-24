(Video) Zaštitna ograda probila automobil od siline udara! Jeziva nesreća kod Železnika, ima teško povređenih

Na mestu nesreće intervenisali su vatrogasci, Hitna pomoć i policija Teško povređeni muškarac prevezen je u Urgentni centar Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras kod skretanja za Železnik, na Obrenovačkom putu.

Prema prvim informacijama, teško je povređen muškarac star oko 50 godina, dok je devojka zadobila lakše telesne povrede. Do saobraćajne nesreće je došlo kada je putničko vozilo udarilo u zaštitnu ogradu, koja je potom probila automobil. Na terenu su vatrogasci, ekipa Hitne pomoći i policija. Teško povređeni muškarac prevezen je u Urgentni centar na reanimaciju. ( Kurir)
