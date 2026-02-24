Hitna pomoć: Povređen muškarac u nezgodi na Obrenovačkom putu

Danas pre 1 sat  |  Beta
Pedesetpetogodišnji muškarac zadobio je teške povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 20 sati u Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Nezgoda se dogodila na Obrenovačkom putu kod skretanja za Železnik, javila je Radio-televizija Srbije (RTS). Povređeni muškarac je prevezen na reanimaciju u Urgentni centar, a potom je sa povredama, koje nisu opasne po život, prevezen na ortopediju. Ekipe Hitne pomoći su u protekloj noći obavile 127 intervencija od kojih je 15 bilo na javnom mestu.
