MUP: U Subotici zaplenjeni parfemi vredni 5,8 miliona dinara (FOTO)

Danas pre 2 sata  |  D. D.
MUP: U Subotici zaplenjeni parfemi vredni 5,8 miliona dinara (FOTO)

Policija u Subotici zaplenila je oko 800 parfema poznatih robnih marki, ukupne vrednosti 5,8 miliona dinara, čime su, kako je navelo Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) u saopštenju, sprečili dalju nelegalnu prodaju.

Kako se navodi, policija je pretresom stana koji koristi osumnjičeni R.Č. (50) pronašla ovu robu, za koju nije posedovao propisanu dokumentaciju o prodaji i skladištenju. „Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, protiv njega biti podneta krivična prijava, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena trgovina i nedozvoljeno skladištenje robe. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nastavljaju dalji rad na suzbijanju privrednog
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

MUP: Zaplenjeno 800 parfema, vrednosti skoro 6 miliona dinara

MUP: Zaplenjeno 800 parfema, vrednosti skoro 6 miliona dinara

Sandžak haber pre 50 minuta
Zaplenjeni parfemi vredni skoro šest miliona dinara u Subotici

Zaplenjeni parfemi vredni skoro šest miliona dinara u Subotici

Serbian News Media pre 1 sat
MUP: Zaplenjeno 800 parfema, vrednost skoro 6 miliona dinara

MUP: Zaplenjeno 800 parfema, vrednost skoro 6 miliona dinara

RTV pre 2 sata
Miris miliona u stanu u Subotici: Zaplenjeno 800 parfema poznatih brendova (foto)

Miris miliona u stanu u Subotici: Zaplenjeno 800 parfema poznatih brendova (foto)

Blic pre 2 sata
Policija u Subotici zaplenila parfeme vredne 5,8 miliona dinara

Policija u Subotici zaplenila parfeme vredne 5,8 miliona dinara

N1 Info pre 2 sata
MUP: Zaplenjeno 800 parfema, vrednosti skoro 6 miliona dinara

MUP: Zaplenjeno 800 parfema, vrednosti skoro 6 miliona dinara

IndeksOnline pre 2 sata
Policija u Subotici zaplenila 800 parfema poznatih brendova u vrednosti skoro šest miliona dinara

Policija u Subotici zaplenila 800 parfema poznatih brendova u vrednosti skoro šest miliona dinara

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SuboticaTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Regioni, najnovije vesti »

Glumac Gagi Jovanović i Beogradski sindikat na studentskom skupu u Bujanovcu

Glumac Gagi Jovanović i Beogradski sindikat na studentskom skupu u Bujanovcu

Vranje news pre 5 minuta
Advokat Beočanin: Nevini, a uhapšeni

Advokat Beočanin: Nevini, a uhapšeni

Ozon press pre 0 minuta
Kragujevac domaćin nacionalne radionice o održivoj urbanoj mobilnosti u saradnji sa UN Habitat-om

Kragujevac domaćin nacionalne radionice o održivoj urbanoj mobilnosti u saradnji sa UN Habitat-om

Serbian News Media pre 1 sat
U Višem sudu u Smederevu zakazana ročišta u ponovnom suđenju u aferi Indeks

U Višem sudu u Smederevu zakazana ročišta u ponovnom suđenju u aferi Indeks

Glas Šumadije pre 30 minuta
Blokiran i put kroz Cerovac

Blokiran i put kroz Cerovac

Glas Šumadije pre 1 sat