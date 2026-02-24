MUP: U Subotici zaplenjeni parfemi vredni 5,8 miliona dinara (FOTO)

Policija u Subotici zaplenila je oko 800 parfema poznatih robnih marki, ukupne vrednosti 5,8 miliona dinara, čime su, kako je navelo Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) u saopštenju, sprečili dalju nelegalnu prodaju.

Kako se navodi, policija je pretresom stana koji koristi osumnjičeni R.Č. (50) pronašla ovu robu, za koju nije posedovao propisanu dokumentaciju o prodaji i skladištenju. „Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, protiv njega biti podneta krivična prijava, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena trgovina i nedozvoljeno skladištenje robe. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nastavljaju dalji rad na suzbijanju privrednog