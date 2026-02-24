Na prelazu Šid na izlazu iz Srbije zadržavanje za teretna vozila pet sati

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Teretna vozila na graničnom prelazu Šid na izlazu iz zemlje čekaju pet sati, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 5.15 časova, teretnjaci čekaju po četiri sata na Batrovcima i Horgošu, takođe na izlazu, dok je zadržavanje na Kelebiji dva sata. Na prelazu Sremska Rača zadržavanje za teretna vozila na izlaznom terminalu je sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.
