Počinje radikalizacija protesta poljoprivrednika: Ovo je detaljan spisak lokacija koje će danas biti blokirane

Nova pre 12 minuta
Počinje radikalizacija protesta poljoprivrednika: Ovo je detaljan spisak lokacija koje će danas biti blokirane

Udruženja poljoprivrednika koja protestuju već dve nedelje i blokiraju puteve od danas započinju radikalizaciju, a objavljen je i detaljan plan koje će sve lokacije danas biti blokirane.

Danas u 10 časova počinje najavljena radikalizacija protesta na teritoriji cele Srbije. Udruženja su objavila spisak lokacija, kao i vreme trajanja blokada i spisak Udruženja poljoprivrednika i grupa poljoprivrednika koji sutra izlaze na protest, javlja Danas. Udruženje poljoprivrednika Šajkača – Čačak Mrčajevci 24h – Ibarska Magistrala Kočovića raskrsnica Bresnica od 11 do 14h Put Kragujevac – Kraljevo i put Kragujevac – Čačak Udruženje proizvđača mleka Šumadije i
RTS pre 2 minuta
Nova pre 1 sat
Serbian News Media pre 1 sat
Pravda pre 1 sat
Radio sto plus pre 32 minuta
Radio sto plus pre 1 sat
Nova ekonomija pre 1 sat
