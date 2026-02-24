Počinje radikalizacija protesta poljoprivrednika: Ovo je detaljan spisak lokacija koje će danas biti blokirane

Udruženja poljoprivrednika koja protestuju već dve nedelje i blokiraju puteve od danas započinju radikalizaciju, a objavljen je i detaljan plan koje će sve lokacije danas biti blokirane.

Danas u 10 časova počinje najavljena radikalizacija protesta na teritoriji cele Srbije. Udruženja su objavila spisak lokacija, kao i vreme trajanja blokada i spisak Udruženja poljoprivrednika i grupa poljoprivrednika koji sutra izlaze na protest, javlja Danas. Udruženje poljoprivrednika Šajkača – Čačak Mrčajevci 24h – Ibarska Magistrala Kočovića raskrsnica Bresnica od 11 do 14h Put Kragujevac – Kraljevo i put Kragujevac – Čačak Udruženje proizvđača mleka Šumadije i