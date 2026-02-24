​Evropski berzanski indeksi u padu

Politika pre 58 minuta
​Evropski berzanski indeksi u padu

Na tržištu vlada neizvesnost oko Trampovih carina

Evropski berzanski indeksi su danas uglavnom u padu pošto na tržištu i dalje vlada neizvesnost oko carinske politike američkog predsednika Donalda Trampa koja utiče na berze sa obe strane Atlantika. Tramp je najavio da će povećati globalnu osnovnu carinu sa 10 na 15 odsto, uprkos odluci Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država od petka da poništi njegove recipročne carine, što je stvorilo dodatnu nesigurnost na tržištu. Visoki američki zvaničnici naznačili su da
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Azijska tržišta: Nervozna trgovina nakon novih Trumpovih carinskih prijetnji

Azijska tržišta: Nervozna trgovina nakon novih Trumpovih carinskih prijetnji

SEEbiz pre 37 minuta
Trgovinski sporazumi i carinska politika SAD pod pritiskom odluka Vrhovnog suda i reakcija EU

Trgovinski sporazumi i carinska politika SAD pod pritiskom odluka Vrhovnog suda i reakcija EU

Naslovi.ai pre 1 sat
Stupile na snagu globalne carine

Stupile na snagu globalne carine

Forbes pre 1 sat
Kompanija tuži Ameriku i traži nazad pare od carina: Tramp neće ni da čuje da vrati novac

Kompanija tuži Ameriku i traži nazad pare od carina: Tramp neće ni da čuje da vrati novac

Kurir pre 1 sat
Stupile na snagu nove Trampove carine: Ovo su nove tarife, oročene su na 150 dana

Stupile na snagu nove Trampove carine: Ovo su nove tarife, oročene su na 150 dana

Kurir pre 2 sata
Padaju carine za robu iz Srbije poslatu u SAD

Padaju carine za robu iz Srbije poslatu u SAD

Serbian News Media pre 3 sata
Padaju carine za robu iz Srbije poslatu u SAD

Padaju carine za robu iz Srbije poslatu u SAD

Biznis.rs pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BerzaVrhovni SudDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Nova pretnja Medvedeva: "Nuklearni udar na zemlje koje dostave Ukrajini nuklearno oružje je legalan"

Nova pretnja Medvedeva: "Nuklearni udar na zemlje koje dostave Ukrajini nuklearno oružje je legalan"

Blic pre 2 minuta
London uveo nove sankcije Moskvi; 11 stranih zvaničnika u Kijevu; Kremlj: Naš stav je jasan i dosledan

London uveo nove sankcije Moskvi; 11 stranih zvaničnika u Kijevu; Kremlj: Naš stav je jasan i dosledan

RTS pre 3 minuta
Koalicija voljnih: podržavamo postizanje trajnog i pravednog mira

Koalicija voljnih: podržavamo postizanje trajnog i pravednog mira

Politika pre 3 minuta
Haos u Španiji zbog novog trenda: Ko su "terijanci" i kakva je njihova veza sa životinjama?

Haos u Španiji zbog novog trenda: Ko su "terijanci" i kakva je njihova veza sa životinjama?

Telegraf pre 2 minuta
Rezolucija Evropskog parlamenta: Rusija i Belorusija su u potpunosti odgovorne za rat u Ukrajini

Rezolucija Evropskog parlamenta: Rusija i Belorusija su u potpunosti odgovorne za rat u Ukrajini

Insajder pre 12 minuta