Laso: Očekuje nas težak meč protiv Zvezde, oni imaju veoma jak tim
RTS pre 29 minuta
Trener košarkaša Efesa Pablo Laso izjavio je pred utakmicu 29. kola Evrolige da Crvena zvezda ima veoma jak tim i dodao da će njegova ekipa pokušati da pronađe ritam i kontroliše meč.
Košarkaši Efesa gostovaće u sredu od 20.30 časova Crvenoj zvezdi u Beogradskoj areni. "Bio sam trener kada smo izgubili kod kuće protiv Crvene zvezde u prvom delu sezone. Zvezda ima je veoma jak tim, sa atletskim i talentovanim igračima na svim pozicijama, uz fizičku prednost. Imaju veliki broj igrača u rotaciji. Mogu često da menjaju odbranu, kao i da kontrolišu igru i u odbrani i u napadu. To zahteva da igramo pametno u oba pravca igre. Imali smo mnogo problema