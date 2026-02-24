Laso: Očekuje nas težak meč protiv Zvezde, oni imaju veoma jak tim

Trener košarkaša Efesa Pablo Laso izjavio je pred utakmicu 29. kola Evrolige da Crvena zvezda ima veoma jak tim i dodao da će njegova ekipa pokušati da pronađe ritam i kontroliše meč.

Košarkaši Efesa gostovaće u sredu od 20.30 časova Crvenoj zvezdi u Beogradskoj areni. "Bio sam trener kada smo izgubili kod kuće protiv Crvene zvezde u prvom delu sezone. Zvezda ima je veoma jak tim, sa atletskim i talentovanim igračima na svim pozicijama, uz fizičku prednost. Imaju veliki broj igrača u rotaciji. Mogu često da menjaju odbranu, kao i da kontrolišu igru i u odbrani i u napadu. To zahteva da igramo pametno u oba pravca igre. Imali smo mnogo problema