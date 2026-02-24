Sile raspravljaju o oružju

Predstavnici Sjedinjenih Američki Država sastali su se danas u Ženevi sa ruskom delegacijom, kako bi počeli pregovore o mogućem novom multilateralnom sporazumu o kontroli nuklearnog naoružanja, a sutra bi trebalo da se sastanu sa delegacijom Kine.

Izvor britanske agencije je rekao da su Sjedinjene Države prethodno vodile uspešne bilateralne razgovore sa Velikom Britanijom i Francuskom, a podizanje diskusija na nivo pet stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija je nazvao „logičnim korakom“. Sporazum o smanjenju i ograničavanju strateškog ofanzivnog naoružanja (START) između Rusije i Sjedinjenih Država istekao je 5. februara, a Vašington je odbio da ga obnovi. Sjedinjene Države su potom pozvale na