Sile raspravljaju o oružju

Vesti online pre 14 minuta  |  Fonet (A. S.)
Predstavnici Sjedinjenih Američki Država sastali su se danas u Ženevi sa ruskom delegacijom, kako bi počeli pregovore o mogućem novom multilateralnom sporazumu o kontroli nuklearnog naoružanja, a sutra bi trebalo da se sastanu sa delegacijom Kine.

Izvor britanske agencije je rekao da su Sjedinjene Države prethodno vodile uspešne bilateralne razgovore sa Velikom Britanijom i Francuskom, a podizanje diskusija na nivo pet stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija je nazvao „logičnim korakom“. Sporazum o smanjenju i ograničavanju strateškog ofanzivnog naoružanja (START) između Rusije i Sjedinjenih Država istekao je 5. februara, a Vašington je odbio da ga obnovi. Sjedinjene Države su potom pozvale na
