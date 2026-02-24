FOTO, VIDEO: Protest poljoprivrednika ušao u novu fazu – blokade širom Banata

Zrenjaninski pre 41 minuta
FOTO, VIDEO: Protest poljoprivrednika ušao u novu fazu – blokade širom Banata

Članovi Saveza udruženja poljoprivrednika Banata pridružili su se radikalizaciji protesta poljoprivrednika iz cele Srbije.

U 10 časova postavljena je blokada u Čenti. Na ovoj blokadi su i poljoprivrednici iz okolnih sela, a ranije su, organizovano, put Čente krenuli poljoprivrednici iz Perleza. U periodu od 10 do 12 sati blokade će biti postavljene na magistralnom putu Zrenjanin – Beograd, kod Čente, na putu Zrenjanin – Žitište, na izlazu iz Kleka, i na putu Zrenjanin – Novi Sad, kod Aradca. Blokade će biti i na putu prema Kikindi, u Kumanu i Bašaidu. Blokada će biti postavljena i na
