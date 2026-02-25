BBC vesti na srpskom

'Klasično preživljavanje': Poljoprivrednici blokirali puteve širom Srbije

Posle dve nedelje protesta zbog stanja u poljoprivredi, nezadovoljni poljoprivrednici blokiraju puteve širom Srbije - zbog čega i šta se dešava?

BBC News pre 54 minuta  |  Slobodan Maričić i Grujica
protest poljoprivrednika, traktori na ulici a oko njih okupljeni ljudi
BBC/Grujica Andrić
Protest poljoprivrednika u Banatskom Novom Selu

Umesto da brekću na njivama i u poljima, traktori Banatskog Novog Sela, nedaleko od Pančeva, mirno stoje na asfaltu i saobraćajnicama.

Taj prizor, iz južnobanatskog sela na 30-ak kilometara od Beograda, nije jedinstven.

Poljoprivrednici, koji već dve nedelje protestuju zbog stanja u poljoprivredi, radikalizovali su protest blokadom više desetina puteva u Srbiji.

Drugog dana ovog vida protesta, blokirano je oko 80 regionalnih, lokalnih i magistralnih saobraćajnica, javila je agencija Beta.

„Glavni problemi su uvoz i uvoznički lobi - država uvozi pšenicu, kukuruz i sličnu jeftinu robu, isto je i sa mlekom i mesom, a naši proizvodi više nemaju značaj ovde“, rekao je Kristijan Todorov iz Banatskog Novog Sela, za BBC na srpskom.

„Poljoprivrednici više ne mogu da stignu da pokriju osnovne troškove, a ne da nešto zarade i prežive“, dodaje Todorov iz udruženja Novoseljanski paori.

Izašli su, kako kaže, svi proizvođači - „i mlekari i stočari i ratari i povrtari“ - pošto su svi u istom modu „klasičnog preživljavanja“, ali „država nema sluha“.

Na sastanku 17. februara predložili su resornom ministarstvu rešenja i predali ih kao zvaničan zahtev u četiri tačke, na šta ministarstvo nije reagovalo, dodaju.

Reagujući na protest, ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da odluke neće donositi „pod pritiskom“, i da se poljoprivrednici koji ne žele da sa njim razgovaraju bave „politikanstvom".

Nazvao ih je i „pijanim milionerima koji nose roleks satove".

Zbog ovih izjava, nezadovoljni poljprivrednici su saopštili da „odbijaju svaki dijalog sa ministrom", prenela je agencija Beta.

Poljoprivrednici zahtevaju obustavu uvoza svih poljoprivrednih proizvoda dok se „tržište ne stabilizuje", da se viškovi koje trenutno imaju otkupe u robne rezerve, a traže i rešenje za otkup mleka, koji je prethodno obustavljen.

U 2024. godini, poljoprivreda je činila 6,1 odsto bruto društvenog proizvoda (BDP) Srbije, odnosno svega što je proizvedeno u Srbiji.

U ovom sektoru radi 20 odsto ukupne radne snage.

Srbija je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i obavezala se da će uskladiti poljoprivredne politike sa politikama evropske zajednice, između ostalog i otvaranje tržišta za proizvode iz EU.

Pogledajte video o protestu poljoprivrednika u Srbiji

Protest poljoprivrednika počeo je 11. februara blokadom Ibarske magistrale u selu Mrčajevci kod Čačka, a u organizaciji udruženja Šajkača i Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja.

Prosuli su mleko ispred Gradske uprave u Kraljevu, a ostatak podelili građanima.

Protesti su se potom proširili i na druga mesta u Srbiji.

Traktor, Banatsko Novo Selo, protest poljoprivrednika
BBC/Grujica Andrić
Traktori, Banatsko Novo Selo, protest poljoprivrednika
BBC/Grujica Andrić

Odluku o radikalizaciji, predstavnici 32 poljoprivredna udruženja doneli su na zajedničkom sastanku 21. februara na blokadi Ibarske magistrale u Mrčajevcima.

„Protesti traju već 14 dana, odlučeno je da se radikalizuju blokadama, pa ćemo da videćemo šta će se dešavati“, kaže Todorov.

„Država ima na stolu naše probleme, ali trenutno nema sluha za nas“.

'Pijani milioneri sa roleks satovima' - poljoprivrednici prekidaju svaki dijalog sa ministrom

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić
Fonet
Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić

Iako se ta slika ne menja mnogo - poljoprivrednici svake godine protestuju, ali se „ništa ne menja osim ministara“ - Todorov kaže da protest nikada nije bilo ovako rasprostranjen, što vidi kao „znak da je ista situacija širom zemlje“.

„Za pet godina sedeo sam na sastancima sa pet ministara, a mi smo i dalje tu gde jesmo - na ulici i u problemima“, kaže.

„U Beogradu nas ne čuju, ulica je jedino mesto gde možeš da iskažeš nezadovoljstvo, ne možemo da se borimo drugačije."

„Da li će se protesti nastaviti? Verovatno hoće. Da li će biti još više radikalizovani? Verovatno hoće“.

Jedan od poljoprivrednika iz Novog Sela, kod Loznice, na zapadu Srbije, izjavio je za N1 da mu je lokalni zvaničnik zbog protesta pretio smrću.

Kivni su na ministra Glamočića i njegovih tvrdnji da je „zarada po jednoj kravi 4.000 evra", da su proizvođači „pijani milioneri koji nose roleks satove", potom opaske zašto se bave ovim poslom ako im se navodno ne isplati, i poruke da su mladi i da mogu da nađu drugi posao.

„Zbog svega ovoga i izjave da smo 'politikanti', smatramo da je ispod dostojanstva da nastavimo bilo kakav dijalog sa takvim ministrom", saopštili su predstavnici udruženja poljoprivrednika koji protestuju.

Zahteve poljoprivrednika podržali su i studenti, koji više od godinu dana protestuju zbog pada nadstrešnice tek renovirane železničke stanice u Novom Sadu, tražeći odgovornost za smrt 16 ljudi.

„Duboko oranje sistema", napisali su na društvenim mrežama, uz mapu lokacija protesta i poziv ljudima da se pridruže poljoprivrednicima.

Kako bi „podržao paore, poljoprivrednike i mlekare u borbi za prava i opstanak u Srbiji“, Danilo Stojić je pešice krenuo na 17 kilometara dug put iz Pančeva za Banatsko Novo Selo.

Kao ključni problem takođe vidi uvoznike i „poljoprivrednu mafiju“.

„Borba je duga, bitku ćemo da dobijemo, a nadam se i rat“, kaže Stojić iz Dolova, jednog od pančevačkih sela, za BBC na srpskom.

„Kada je loša godina, poljoprivrednici moraju da čekaju subvencije, a država ih onda tera da budu neutralni i pasivni, da ne izlaze na ulice - zato je važno da ih podržimo kada se to i desi, kako bi znali da nisu sami“, zaključuje Stojić.

Traktori, Banatsko Novo Selo, protest poljoprivrednika
BBC/Grujica Andrić

Pogledajte video: Zašto se prosipa mleko u Srbiji

https://www.youtube.com/shorts/LlisDJsa7Xc

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 02.25.2026)

BBC News

