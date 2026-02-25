Bivši ministar poljoprivrede: „Nenormalno je da litar mleka u prodavnici košta kao pet kod proizvođača“

Danas pre 3 sata  |  N1
Bivši ministar poljoprivrede: „Nenormalno je da litar mleka u prodavnici košta kao pet kod proizvođača“

Nekadašnji ministar poljoprivrede Goran Živkov, govoreći o protestu poljoprivrednika, kaže da je problem u lošoj agrarnoj politici i pita kako je moguće da poreski obveznici, građani, daju milijardu dolara za poljoprivredu koja nema efekta.

Nenormalno je, dodaje, da litar mleka u prodavnici košta kao pet litara kod proizvođača. Protest poljoprivrednika koji su nezadovoljni stanjem u poljoprivredi počeo je 11. februara blokadom Ibarske magistrale u Mrčajevcima kod Čačka. U utorak, 24. februara, „radikalizovali su“ proteste i blokade tražeći da se ispune njihovi zahtevi. Aktuelni problemi tiču se stanja na tržištu mleka. Kako tvrde poljoprivrednici, zbog velikog uvoza mleka niko ne kupuje domaće
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

(BLOG) Blokade poljoprivrednika se proširile na 80 puteva: Pojedini učesnici protesta pozvani u policiju

(BLOG) Blokade poljoprivrednika se proširile na 80 puteva: Pojedini učesnici protesta pozvani u policiju

N1 Info pre 5 minuta
"Bolestan organizam lečen pogrešnim lekovima": Bivši ministar o problemu u kojem se našla poljoprivreda

"Bolestan organizam lečen pogrešnim lekovima": Bivši ministar o problemu u kojem se našla poljoprivreda

Radio 021 pre 45 minuta
Dan uživo u 16.30h: Traktori kreću za Beograd?

Dan uživo u 16.30h: Traktori kreću za Beograd?

N1 Info pre 1 sat
BLOG Desetak poljoprivrednika dobilo poziv za informativni razgovor iz policije zbog blokada: Mlekari traže od Vlade da se…

BLOG Desetak poljoprivrednika dobilo poziv za informativni razgovor iz policije zbog blokada: Mlekari traže od Vlade da se izjasni o ponašanju Glamočića

Nova pre 2 sata
Petnaesti dan poljoprivrednici blokiraju puteve na više lokacija

Petnaesti dan poljoprivrednici blokiraju puteve na više lokacija

RTS pre 4 sati
"Bolestan organizam lečen pogrešnim lekovima": Nekadašnji ministar poljoprivrede priča šta (ni)je za 12 godina urađeno u agraru…

"Bolestan organizam lečen pogrešnim lekovima": Nekadašnji ministar poljoprivrede priča šta (ni)je za 12 godina urađeno u agraru

N1 Info pre 4 sati
Poljoprivrednik Muzikravić: Prinuđeni smo na blokade kako bismo spasili i sebe, i selo, i Srbiju

Poljoprivrednik Muzikravić: Prinuđeni smo na blokade kako bismo spasili i sebe, i selo, i Srbiju

Ozon press pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakIbarska magistralaMlekoDolarPoljoprivreda

Društvo, najnovije vesti »

(Foto) Jezivo otkriće u Srbiji zaprepastilo svet: Pronađena masovna grobnica puna žena i dece: Istina o njihovoj smrti je…

(Foto) Jezivo otkriće u Srbiji zaprepastilo svet: Pronađena masovna grobnica puna žena i dece: Istina o njihovoj smrti je mnogo strašnija nego što se mislilo

Blic pre 25 minuta
Razgovor sa Milicom i Rastkom

Razgovor sa Milicom i Rastkom

Danas pre 2 sata
Nije zamena za krevet: Kako spavanje na kauču šteti vašem zdravlju

Nije zamena za krevet: Kako spavanje na kauču šteti vašem zdravlju

Danas pre 1 sat
I Jukom objavio preliminarne rezultate izbora za članove VST

I Jukom objavio preliminarne rezultate izbora za članove VST

Danas pre 2 sata
Đinđić je SRS, a odnosi se i na SNS, smatrao virusom, a ne političkim protivnikom

Đinđić je SRS, a odnosi se i na SNS, smatrao virusom, a ne političkim protivnikom

Danas pre 2 sata