Bivši ministar poljoprivrede: „Nenormalno je da litar mleka u prodavnici košta kao pet kod proizvođača“

Nekadašnji ministar poljoprivrede Goran Živkov, govoreći o protestu poljoprivrednika, kaže da je problem u lošoj agrarnoj politici i pita kako je moguće da poreski obveznici, građani, daju milijardu dolara za poljoprivredu koja nema efekta.

Nenormalno je, dodaje, da litar mleka u prodavnici košta kao pet litara kod proizvođača. Protest poljoprivrednika koji su nezadovoljni stanjem u poljoprivredi počeo je 11. februara blokadom Ibarske magistrale u Mrčajevcima kod Čačka. U utorak, 24. februara, „radikalizovali su“ proteste i blokade tražeći da se ispune njihovi zahtevi. Aktuelni problemi tiču se stanja na tržištu mleka. Kako tvrde poljoprivrednici, zbog velikog uvoza mleka niko ne kupuje domaće