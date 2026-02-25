Milićević (SPS): Vladajuća koalicija jedinstveno nastupa na lokalnim izborima

Beta pre 1 sat

Potpredsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Đorđe Milićević, koja je deo vladajuće koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke (SNS), izjavio je danas da će ta koalicija jedinstveno nastupiti na redovnim lokalnim izborima u devet gradova i opština 29. marta.

"Veliko je interesovanje kada je reč o prikupljanju potpisa. Ja verujem da će tokom dana, neću da prejudiciram, za određene izborne liste postojati dovoljno potpisa da se predaju", rekao je Milićević za televiziju B92.

Dodao je da je ukupan broj birača u tim mestima oko 250.000-300.000, što je ocenio reprezentativnim uzorkom, navodeći da će ti izbori biti test i za vladajuću koaliciju, i za "blokadersku opoziciju", kao i za građane.

Redovni lokalni izbori biće održani 29. marta u gradu Boru, opštinama Aranđelovac, Bajina Bašta, Kladovo, Knjaževac, Kula, Lučani, Majdanpek i Smederevska Palanka, kao i u Sevojnu - gradskoj opštini u Užicu.

Milićević, koji je i ministar bez portfelja u Vladi Srbije, govorio je o zajedničkom nastupu na izborima u devet gradova i opština, ne pominjući izbore u Sevojnu.

(Beta, 25.02.2026)

Ključne reči

SPSSrpska napredna strankaSNSIzbori

