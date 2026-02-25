Poljoprivrednici danas proširili blokade na 80 puteva: Nemamo šta da pričamo s ministrom, radikalizacija dok se ne opamete!

Pravda pre 47 minuta
Poljoprivrednici, koji protestuju četrnaesti dan, danas od 10 časova nastavljaju sa radikalizacijom protesta i blokadom 80 magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva širom Srbije zahtevajući ispujenje četiri zahteva koja su uputili resornom ministarstvu. Kako poručuju, očekuju konkretne poteze, pre svega zaštitu domaće proizvodnje i jasnu strategiju za stabilizaciju tržišta ili će dodatno pojačavati proteste!

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić tvrdi da su četiri od šest (?) zahteva poljoprivrednika ispunjeni. S druge strane, udruženja poljoprivrednika koja protestuju poručila su da prekidaju svaki dijalog sa resornim minstrom zbog, kako kažu, niza njegovih netačnih i uvredljivih izjava o poljoprivrednicima. - Mi idemo u radikalizaciju protesta dok se ne opamete. I nemamo šta da razgovaramo sa resornim ministrom i tim ministarstvom, a nije
