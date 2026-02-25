Poljoprivrednici danas blokiraju oko 80 puteva i raskrsnica u Srbiji

Udruženja poljoprivrednika koja protestuju počinju danas u 10 časova totalnu, višesatnu blokadu oko 80 magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva u Srbiji, zbog lošeg stanja u poljoprivredi koje ocenjuju kao - katastrofalno. U totalnoj blokadi od 24 sata biće i dalje Ibarska magistrala u selu Mrčajevci kod Čačka (koja je počela 11. februara), putevi u mestima Bogatić, Zavalka, Lunovo selo, Cerovac, raskrsnica u Bresnici, magistralni put Kragujevac-Gornji Milanovac i izlazak na Račanski put.

Poljoprivrednici će od 10 časova blokirati put u mestu Kisač, magistralni put M7, punkt na izlazu iz Kikinde i put Kikinda - Zrenjanin.

Od 10 do 12 časova blokiraće stari put Čačak-Kraljevo, centar u Gruži, puteve u Malom Zvorniku i Obrenovcu i magistralni put Obrenovac-Ub, a regionalni put Požarevac-Majdanpek i put Požarevac-Kladovo biće blokirani od 10 do 12 i od 13 do 15 časova.

Od 10 do 14 časova biće blokiran put Novi Sad-Subotica, magistralni put Zrenjanin-Novi Sad kod mestra Aradac i Takovo-Gornji Milanovac.

Od 10 do 15 časova biće blokiran magistalni put Beograd-Zrenjanin kod Čente i put Zrenjanin-Žitište u mestu Klek, put u mestu Vladimirovci, kao i centar u Smederevskoj Palanci.

Poljoprivrednici će od 10 do 16 časova blokirati raskrsnice Šabac-Loznica, Valjevo-Bela Crkva, Novo Selo i magistralni put Loznica-Šabac.

Od 11 časova do daljeg biće blokirani putevi Kragujevac-Kraljevo i Kragujevac-Čačak.

Od 11 do 16 časova biće blokirani putevi u mestima Kuzmin, Kumane, Ruma, Čenej, Nova Crnja, Krčedin, Čelarevo, Bašaid, Stara Pazova, Padina, Vlajkovac, Tovarište, Vilovo, Bački Petrovac, centar i raskrsbica u Srbobranu, putevi Drenovac -Šabac, Šabac-Mačvanska Mitrovica, Mladenovac-Drapšin, put za Beograd.

Od 11 do 18 časova biće blokiran put Valjevo-Pričević.

Od 12 časova počinje blokada magistralnog puta Beograd-Pančevo-Temišvar i puteva u Zaklopači, Vitanovcu, puta Sremska Mitrovica - Bogatić, puteva u mestima Klenj, Badovinci, Salaš Crnobarski, Banovo polje, Ravnje, Resnik-Kragujevac i trajaće do daljeg.

Od 12 do 16 časova biće blokiran put u mestu Gornja Sabanta.

Od 13 časova biće blokirani putevi u mestu Susek, raskrsnica Novi Sad-Sremska Mitrovica-granica sa Hrvatskom.

Protest poljoprivrednika podržali su studenti i ratni vojni veterani.

Udruženja poljoprivrednika koja protestuju prekidaju dijalog sa ministrom poljoprivrede

Udruženja poljoprivrednika koja protestuju saopštila su danas da prekidaju svaki dijalog sa minstrom poljoprivrede Draganom Glamočićem zbog, kako su naveli, niza njegovih netačnih i uvredljivih izjava o poljoprivrednicima.

"Od tvrdnji da je zarada po jednoj kravi 4.000 evra, da su proizvođači 'pijani milioneri' koji 'nose Rolex satove', do pitanja zašto se bavimo ovim poslom ako nam se navodno ne isplati, te da smo mladi i možemo naći drugi posao, kao i optužbi da smo politikanti - smatramo da je ispod dostojanstva da nastavimo bilo kakav dijalog sa takvim ministrom", navedeno je u saopštenju.

Poljoprivrednici koji protestuju su naveli da je ministar Glamočić javno izjavio da je ispunio "četiri od šest tačaka", iako su oni predali ukupno četiri zahteva, čime je ministar "dodatno pokušao da obmane javnost i ponizi primarnu poljoprivrednu proizvodnju u Srbiji".

"Posebno osuđujemo pokušaje ministra da kroz formiranje lažnih udruženja i uključivanje kojekakvih nelegitimnih pojedinaca predstavi kako navodno vodi razgovore sa poljoprivrednicima, čime se javnost dovodi u zabludu, a pravi proizvođači otvoreno vređaju", navedeno je u saopštenju.

Dodali su da su "poljoprivrednici ljudi koji čuvaju čast, moral i dostojanstvo" i da upravo zato odbijaju da učestvuju u "farsama i manipulacijama koje ponižavaju njihov rad, borbu i njihovu egzistenciju".

"Zbog svih izrečenih neistina, manipulacija i uvreda na račun poljoprivrednika, obraćamo se Vladi Srbije i premijeru Đuru Macutu sa jasnim pitanjem - da li Vlada podržava ovakav rad Ministarstva poljoprivrede i ministra", naveli su poljoprivrednici koji protestuju.

Oni očekuju da se Vlada "hitno i nedvosmisleno izjasni", kako bi znali koje dalje korake da preduzmu u zaštiti njihovog dostojanstva, rada i budućnosti.