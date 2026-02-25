Statistika: Nastavlja se drastičan pad broja živorođenih i porast broja umrlih

Republički zavod za statistiku (RZS) saopštio je danas da je u januaru 2026. godine u Srbiji živorođeno je 4.848 beba, dok je 9.981 osoba preminula. 

"U Republici Srbiji, u januaru 2026. godine, beleži se pad živorođenih za 130, odnosno za 2,6 odsto, kao i rast umrlih za 446,  ili za 4,7 odsto, u poređenju s istim mesecom prethodne godine", naveo je RZS. 

Od 2012. do kraja 2025. godine Srbija je zbog negativnog prirodnog priraštaja ostala bez 580.000 stanovnika. 

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u tom periodu je živorođenih bilo 888.622, a preminulo je 1.469.576 osoba. 

Najveća smrtnost je zabeležena za vreme pandemije kovida, kada je 2020. i 2021. godine ukupno preminulo 253.473 osobe . Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije Srbija je, tokom pandemije, posle Bugarske, bila zemlja s najvećim brojem smrtnih slučajeva u odnosu na broj stanovnika. 

Tokom prošle godine zabeležen je i najmanji broj živorođenih - 58.445, dok je preminulo 94.831 osobe . 

Prema procenama Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji je 1. januara živelo 6.567.783 stanovnika.

 

Tabela:

Godina Živorođeni Preminuli Prirodni priraštaj

2012      67.257        102.400      -35.143

2013      65.554        100.300      -34.746

2014      66.461        101.247      -34.786

2015      65.657        103.678      -38.021

2016      64.734        100.834      -36.100

2017      64.894        103.722      -38.828

2018      63.975        101.655      -37.680

2019      64.399        101.458      -37.059

2020      61.692        116.851      -55.158

2021      62.180        136.622      -74.442

2022      62.250        110.839      -47.589

2023      60.813         97.098       -36.285

2024      60.311         98.041       -37.730

2025      58.445         94.831       -36.386

Ukupno  888.622      1.469.576    -579.953

 

Izvor: Republički zavod za statistiku

*(bez Kosova i Metohije)

(Beta, 25.02.2026)

