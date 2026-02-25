Iranski ministar: Dogovor sa SAD na dohvat ruke ako se da prioritet diplomatiji

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je danas da je dogovor sa SAD „na dohvat ruke, ali samo ako se diplomatiji da prioritet“, u izjavi nekoliko dana pred očekivane nove runde pregovora između dve strane u Ženevi.

Razgovori treba da se održe u četvrtak u Ženevi, rekao je juče jedan visoki američki zvaničnik a sa iranskom delegacijom za pregovore će razgovarati američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner, prenosi agencija Rojters. Dve zemlje nastavile su pregovore ranije ovog meseca dok SAD gomilaju svoje vojne snage na Bliskom Istoku, a predsednik SAD Donald Tramp razmatra da li da preduzme vojnu akciju protiv Irana. Iran je pretio da će gađati američke baze u regionu