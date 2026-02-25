Odakle Ukrajincima snage da izdrže?

Danas pre 37 minuta  |  Dojče vele
Odakle Ukrajincima snage da izdrže?

Ukrajinci prolaze kroz najtežu zimu u četiri godine rata.

Uprkos granatiranju, razaranju energetske infrastrukture i neizvesnosti oko pregovora, ne žele da odustanu. Odakle im snage? Početkom februara Kijevski međunarodni institut za sociologiju (KIIS) objavio je rezultate istraživanja sprovedenog krajem januara. To je bilo u trenutku kada su, nakon masovnih ruskih napada na energetska postrojenja, delovi zemlje – naročito prestonica Kijev – bili suočeni sa akutnim nestašicama struje, kao i grejanja i vode. Sve to pri
„Izgledi da se dođe do mira tanki“: Sagovornici Danasa povodom četiri godine ruske invazije na Ukrajinu

Danas pre 2 sata
EU traži od Ukrajine da ubrza popravke naftovoda „Družba“

Danas pre 4 sati
Srbija i Amerika bile uzdržane tokom glasanja u UN o antiruskoj rezoluciji

Vesti online pre 1 sat
GSUN usvojila Rezoluciju o Ukrajini, SAD i Kina uzdržane

RTV pre 2 sata
Srbija i Amerika bile uzdržane tokom glasanja u UN o antiruskoj rezoluciji

Sputnik pre 2 sata
Košta: Rusiji se ne sme dozvoliti uspeh za pregovaračkim stolom o Ukrajini

Politika pre 2 sata
Šef Evropskog saveta: Rusiji se ne sme dozvoliti uspeh za pregovaračkim stolom o Ukrajini

Vesti online pre 3 sata
