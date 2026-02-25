Vašington upozorio Kijev zbog napada na ruski Novorosijsk

Danas pre 2 sata  |  Beta
Vašington upozorio Kijev zbog napada na ruski Novorosijsk

Američko Ministarstvo spoljnih poslova je u novembru 2025. godine upozorilo Ukrajinu da njeni napadi na rusku luku Novorosijsk ugrožavaju ekonomske interese SAD, izjavila je ambasadorka Ukrajine u SAD Olga Stefanišina.

Ona je sinoć na konferenciji za novinare povodom četvrte godišnjice od početka ruske invazije, rekla da je posle tih napada dobila notu od Stejt departmenta da su „ugroženi ekonomski interesi SAD“. Ukrajina je napala luku Novorosijsk na Crnom moru 14. novembra i oštetila naftni terminal. Dronovi su ponovo ciljali to područje 29. novembra i pogodili pomorski terminal Kaspijskog naftovoda, primoravujući objekat da obustavi izvoz nafte. Kijev nije zvanično potvrdio
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Amerika upozorila Kijev oko napada jednu metu: Vaši udari na rusku luku ugrožavaju ekonomske interese SAD!

Amerika upozorila Kijev oko napada jednu metu: Vaši udari na rusku luku ugrožavaju ekonomske interese SAD!

Kurir pre 26 minuta
"Ukrajinski pregovarači sutra sa Vitkofom i Kušnerom" Zelenski: Trilateralni sastanak početkom marta

"Ukrajinski pregovarači sutra sa Vitkofom i Kušnerom" Zelenski: Trilateralni sastanak početkom marta

Večernje novosti pre 6 minuta
Zelenski: Ukrajinski pregovarači sutra sa Vitkofom i Kušnerom

Zelenski: Ukrajinski pregovarači sutra sa Vitkofom i Kušnerom

Blic pre 1 sat
Putin: Naši neprijatelji će se pokajati; Fon der Lajen: Nemoguće dati tačan datum prijema Ukrajine u EU

Putin: Naši neprijatelji će se pokajati; Fon der Lajen: Nemoguće dati tačan datum prijema Ukrajine u EU

RTS pre 1 sat
SAD uputile demarš Ukrajini zbog napada na naftno postrojenje u Novorosijsku: "Utičete na naše investicije"

SAD uputile demarš Ukrajini zbog napada na naftno postrojenje u Novorosijsku: "Utičete na naše investicije"

Blic pre 2 sata
Neočekivan potez: Vašington uputio demarš Kijevu

Neočekivan potez: Vašington uputio demarš Kijevu

Pravda pre 2 sata
Zelenski potvrdio sastanak sa Vitkofom: Pomenuo je i nastavak razgovora sa Rusima i vremenski okvir

Zelenski potvrdio sastanak sa Vitkofom: Pomenuo je i nastavak razgovora sa Rusima i vremenski okvir

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaVašingtonNaftovodKijevnafta

Svet, najnovije vesti »

Predloženo ukidanje rominga između EU i Zapadnog Balkana

Predloženo ukidanje rominga između EU i Zapadnog Balkana

N1 Info pre 6 minuta
Ambasada Ukrajine: Oštećenje spomenika pesniku Ševčenku u Novom Sadu sramotan čin

Ambasada Ukrajine: Oštećenje spomenika pesniku Ševčenku u Novom Sadu sramotan čin

Beta pre 21 minuta
Sukob sa Briselom je Orbanov adut u posrnuloj izbornoj kampanji: Koliko je njegov protivkandidat Peter Mađar zaista pro-EU?

Sukob sa Briselom je Orbanov adut u posrnuloj izbornoj kampanji: Koliko je njegov protivkandidat Peter Mađar zaista pro-EU?

Danas pre 21 minuta
EK predlaže otvaranje pregovora sa zemljama Zapadnog Balkana o integraciji u roming sistem

EK predlaže otvaranje pregovora sa zemljama Zapadnog Balkana o integraciji u roming sistem

RTV pre 11 minuta
Zelenski: Ukrajina ima 230 objekata za zaštitu, zahvaljujući podršci Zapada

Zelenski: Ukrajina ima 230 objekata za zaštitu, zahvaljujući podršci Zapada

RTV pre 1 minut