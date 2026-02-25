Izabrani novi članovi Visokog saveta tužilštva: Nikola Uskoković, Boris Pavlović i Predrag Milovanović

Nakon ponovljenih tužilačkih izbora za članove Visokog saveta tužilštva (VST) iz reda javnih tužilaca prema preliminarnim rezultatima pobedu na nivou viših javnih tužilaštava odneo je Nikola Uskoković sa osvojenih ukupno 110 glasova, saznaje Tanjug.

Njegov protiv kandidat Boris Majlat, tužilac iz Šapca, izgubio je trku u ponovljenom glasanju sa 106 glasova. Pobedu su na nivou osnovnih tužilaštava odneli kandidati Predrag Milovanović i Boris Pavlović, dok je Jovana Komnenović izgubila trku u ponovljenom krugu glasanja. Ukupan broj glasova sa prvim i ponovljenim izbornim rezultatima je Milovanović sa 136 glasova, Pavlović sa 134 glasa, Komnenović 122 i Nikola Stojanović sa 31 osvojenim glasom kolega. Glasanje je