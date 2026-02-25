Izabrani novi članovi Visokog saveta tužilštva: Nikola Uskoković, Boris Pavlović i Predrag Milovanović

Euronews pre 57 minuta  |  Autor: Tanjug
Izabrani novi članovi Visokog saveta tužilštva: Nikola Uskoković, Boris Pavlović i Predrag Milovanović

Nakon ponovljenih tužilačkih izbora za članove Visokog saveta tužilštva (VST) iz reda javnih tužilaca prema preliminarnim rezultatima pobedu na nivou viših javnih tužilaštava odneo je Nikola Uskoković sa osvojenih ukupno 110 glasova, saznaje Tanjug.

Njegov protiv kandidat Boris Majlat, tužilac iz Šapca, izgubio je trku u ponovljenom glasanju sa 106 glasova. Pobedu su na nivou osnovnih tužilaštava odneli kandidati Predrag Milovanović i Boris Pavlović, dok je Jovana Komnenović izgubila trku u ponovljenom krugu glasanja. Ukupan broj glasova sa prvim i ponovljenim izbornim rezultatima je Milovanović sa 136 glasova, Pavlović sa 134 glasa, Komnenović 122 i Nikola Stojanović sa 31 osvojenim glasom kolega. Glasanje je
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

JUKOM objavio preliminarne rezultate: Nikola Uskoković vodi na ponovljenim izborima za članove VST

JUKOM objavio preliminarne rezultate: Nikola Uskoković vodi na ponovljenim izborima za članove VST

Insajder pre 1 minut
Stefanovićevi kandidati pobedili, u novi saziv VST ulazi tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu

Stefanovićevi kandidati pobedili, u novi saziv VST ulazi tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu

Danas pre 1 minut
U novi saziv VST ulazi tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koje je pod potpunom kontrolom vlasti

U novi saziv VST ulazi tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koje je pod potpunom kontrolom vlasti

N1 Info pre 27 minuta
Izabrani novi članovi VST Nikola Uskoković, Boris Pavlović i Predrag Milovanović

Izabrani novi članovi VST Nikola Uskoković, Boris Pavlović i Predrag Milovanović

Blic pre 57 minuta
SAZNAJEMO Preokret na izborima za VST: Stefanovićevi kandidati odneli pobedu

SAZNAJEMO Preokret na izborima za VST: Stefanovićevi kandidati odneli pobedu

Nova pre 1 sat
Izabrani novi članovi Visokog saveta tužilštva

Izabrani novi članovi Visokog saveta tužilštva

NIN pre 1 sat
Izabrani novi članovi VST. Evo ko su oni i koliko su dobili glasova od kolega

Izabrani novi članovi VST. Evo ko su oni i koliko su dobili glasova od kolega

Dnevnik pre 31 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠabacTanjugIzboriizbori 2023visoki savet tužilastva

Društvo, najnovije vesti »

JUKOM objavio preliminarne rezultate: Nikola Uskoković vodi na ponovljenim izborima za članove VST

JUKOM objavio preliminarne rezultate: Nikola Uskoković vodi na ponovljenim izborima za članove VST

Insajder pre 1 minut
Milićević (SPS): Vladajuća koalicija jedinstveno nastupa na lokalnim izborima

Milićević (SPS): Vladajuća koalicija jedinstveno nastupa na lokalnim izborima

Beta pre 2 minuta
Prosečna plata u Srbiji prešla psihološki prag od 1.000 evra

Prosečna plata u Srbiji prešla psihološki prag od 1.000 evra

Bloomberg Adria pre 1 minut
Energetski prah koji se unosi šmrkanjem: Stručnjaci upozoravaju na opasan trend iz Hrvatske koji imitira drogu

Energetski prah koji se unosi šmrkanjem: Stručnjaci upozoravaju na opasan trend iz Hrvatske koji imitira drogu

Euronews pre 1 minut
Kurti: Zemlje Balkana niti žele, niti su sposobne međusobno da ratuju

Kurti: Zemlje Balkana niti žele, niti su sposobne međusobno da ratuju

Radio 021 pre 2 minuta