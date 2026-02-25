Rhzm: U toku večeri i noći malo do umereno oblačno

Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da se u toku večeri i noći očekuje malo do umereno oblačno, dok će duvati slab i umeren vetar zapadni i severozapadni, u toku noći na severu severni i severoistočni. Do kraja februara i početkom marta pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. Jutra će biti prohladna, mestimično sa slabim mrazem, a u toku dana relativno toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 10 do 17 stepeni.
