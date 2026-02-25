Upalio se alarm, RHMZ izdao hitno upozorenje: Dve reke na ivici izlivanja

Mondo pre 4 sati  |  Uroš Matejić
Upalio se alarm, RHMZ izdao hitno upozorenje: Dve reke na ivici izlivanja

Na Neri kod Kusića vodostaj je u većem porastu i dostići će u naredna 24 časa granicu redovne odbrane od poplava, a na Tamišu kod Jaše Tomića vodostaj je u porastu sa dostizanjem i prevazilaženjem granice redovne odbrane od poplava tokom 26. februara, objavio je RHMZ u najnovijem hidrološkom upozorenju.

Iz RHMZ su objavili i kakav je vodostaj na ostalim većim rekama u Srbiji: Takođe, iz RHMZ su objavili da kakve su temperature vode u rekama. "Na Dunavu oko 5.2 stepena Celzijusa, na Savi oko 7.8 stepeni Celzijusa, na Velikoj Moravi oko 4.8 stepeni Celzijusa, na Tisi oko 4.9 stepeni Celzijusa i na banatskim vodotocima oko 5.6 stepeni Celzijusa, što je iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za ovo doba godine", navode. BONUS VIDEO:
