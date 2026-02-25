NSPSR: Sud potvrdio diskriminaciju prema članici sindikata prilikom isplate jubilarne nagrade

Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije (NSPRS) saopštio je danas da je Viši sud u Beogradu usvojio tužbeni zahtev članice tog sindikata Snežane Obradović, čime je potvrdio da je bila diskriminisana na osnovu sindikalne pripadnosti prilikom isplate jubilarne nagrade.

Sindikat je u saopštenju naveo da je presudom naloženo školi "Nada Dimić" iz Zemuna da članici NSPRS isplati pun iznos jubilarne nagrade, zateznu kamatu i troškove parničnog postupka. U obrazloženju presude navedeno je da je isplata različitih iznosa jubilarnih nagrada na osnovu članstva u sindikatu protivna Ustavu, Zakonu o zabrani diskriminacije, Zakonu o radu i Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, dodao je NSPRS. "Ovo je prva presuda na