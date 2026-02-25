NSPSR: Sud potvrdio diskriminaciju prema članici sindikata prilikom isplate jubilarne nagrade

Insajder pre 11 minuta
NSPSR: Sud potvrdio diskriminaciju prema članici sindikata prilikom isplate jubilarne nagrade

Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije (NSPRS) saopštio je danas da je Viši sud u Beogradu usvojio tužbeni zahtev članice tog sindikata Snežane Obradović, čime je potvrdio da je bila diskriminisana na osnovu sindikalne pripadnosti prilikom isplate jubilarne nagrade.

Sindikat je u saopštenju naveo da je presudom naloženo školi "Nada Dimić" iz Zemuna da članici NSPRS isplati pun iznos jubilarne nagrade, zateznu kamatu i troškove parničnog postupka. U obrazloženju presude navedeno je da je isplata različitih iznosa jubilarnih nagrada na osnovu članstva u sindikatu protivna Ustavu, Zakonu o zabrani diskriminacije, Zakonu o radu i Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, dodao je NSPRS. "Ovo je prva presuda na
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

NSPRS: Viši sud u Beogradu potvrdio da je naša članica diskriminisana na osnovu sindikalne pripadnosti

NSPRS: Viši sud u Beogradu potvrdio da je naša članica diskriminisana na osnovu sindikalne pripadnosti

N1 Info pre 21 minuta
Prosvetni sindikat: Viši sud u Beogradu potvrdio da je članica diskriminisana na osnovu sindikalne pripadnosti

Prosvetni sindikat: Viši sud u Beogradu potvrdio da je članica diskriminisana na osnovu sindikalne pripadnosti

Nova pre 11 minuta
Viši sud potvrdio diskriminaciju prosvetne radnice zbog sindikata

Viši sud potvrdio diskriminaciju prosvetne radnice zbog sindikata

Danas pre 11 minuta
Stigla prva presuda za zakinute jubilarne nagrade

Stigla prva presuda za zakinute jubilarne nagrade

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KamateSindikatSindikat prosvetnih radnikaZakon o raduZemun

Društvo, najnovije vesti »

NSPSR: Sud potvrdio diskriminaciju prema članici sindikata prilikom isplate jubilarne nagrade

NSPSR: Sud potvrdio diskriminaciju prema članici sindikata prilikom isplate jubilarne nagrade

Insajder pre 11 minuta
Danas se ponavljaju tužilački izbori za Visoki savet tužilštva na četiri biračka mesta

Danas se ponavljaju tužilački izbori za Visoki savet tužilštva na četiri biračka mesta

RTV pre 6 minuta
NSPRS: Viši sud u Beogradu potvrdio da je naša članica diskriminisana na osnovu sindikalne pripadnosti

NSPRS: Viši sud u Beogradu potvrdio da je naša članica diskriminisana na osnovu sindikalne pripadnosti

N1 Info pre 21 minuta
Od lisice u mećavi do bosog vulkanologa: Najbolje Soni fotografije 2026.

Od lisice u mećavi do bosog vulkanologa: Najbolje Soni fotografije 2026.

BBC News pre 6 minuta
Vreme danas: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

Vreme danas: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

Nedeljnik pre 26 minuta