Doneta prva presuda za diskriminaciju prilikom isplate jubilarnih nagrada

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Viši sud u Beogradu usvojio je tužbeni zahtev članice Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Srbije (NSPRS) Snežane Obradović.

Time je potvrdio da je nad njom izvršena diskriminacija na osnovu sindikalne pripadnosti prilikom isplate jubilarne nagrade. Kako navodi NSPRS, presudom je naloženo Ekonomskoj školi "Nada Dimić" iz Zemuna da članici tog sindikata isplati pun iznos jubilarne nagrade, zateznu kamatu i troškove parničnog postupka. Dodali su da u obrazloženju presude piše da je isplata različitih iznosa jubilarnih nagrada na osnovu članstva u sindikatu protivna Ustavu, Zakonu o zabrani
