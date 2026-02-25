Tramp izmišljao ratove koje je "rešio": BBC utvrdio brojne netačne izjave i o nezaposlenosti, govedini, benzinu, imigrantima... Detaljna analiza govora!

Kurir pre 58 minuta  |  BBC
Tramp izmišljao ratove koje je "rešio": BBC utvrdio brojne netačne izjave i o nezaposlenosti, govedini, benzinu…
Britanska RTV BBC je proverila šta je sve predsednik SAD Donald Tramp rekao o "Stanju Unije" - stanju SAD prošle noći u najdužem govoru u parlamentu - Kongresu koji je trajao sat i 47 minuta, i, hvaleći dostignuća svoje administracije, ocenio da njegova "zemlja ponovo pobeđuje". "Za prvih deset meseci svog mandata okončao sam osam ratova" kazao je Tramp, ali je naveo samo sedam: Izraela i Hamasa, Pakistana i Indije, Ruande i Demokratske Republike Kongo (DRK),
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

"Najveća ekonomija ikada" - poručio je Tramp u obraćanju, a šta zapravo kažu brojke

"Najveća ekonomija ikada" - poručio je Tramp u obraćanju, a šta zapravo kažu brojke

Euronews pre 4 minuta
Bi-Bi-Si o tvrdnjama Trampa: Koje je ratove okončao, koje su koristi od carina…

Bi-Bi-Si o tvrdnjama Trampa: Koje je ratove okončao, koje su koristi od carina…

Politika pre 39 minuta
BBC o netačnostima u govoru Trampa: Nije bilo rata Srbije i Kosova, koristi od carina, investicija

BBC o netačnostima u govoru Trampa: Nije bilo rata Srbije i Kosova, koristi od carina, investicija

Beta pre 2 sata
BBC o netačnostima u govoru Trampa: Nije bilo rata Srbije i Kosova, koristi od carina, investicija

BBC o netačnostima u govoru Trampa: Nije bilo rata Srbije i Kosova, koristi od carina, investicija

Serbian News Media pre 2 sata
BBC o netačnostima u govoru Trampa: Od ratova koje (ni)je okončao do cena i zaposlenosti

BBC o netačnostima u govoru Trampa: Od ratova koje (ni)je okončao do cena i zaposlenosti

N1 Info pre 2 sata
BBC o netačnostima u govoru Trampa: Nije bilo rata Srbije i Kosova, koristi od carina, investicija

BBC o netačnostima u govoru Trampa: Nije bilo rata Srbije i Kosova, koristi od carina, investicija

Radio sto plus pre 2 sata
Trampovo obraćanje Kongresu: Vika, izbacivanja, hokejaši i najduži govor u istoriji

Trampovo obraćanje Kongresu: Vika, izbacivanja, hokejaši i najduži govor u istoriji

BBC News pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelHamasPakistanNezaposlenostIndijaBBCImigrantiDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

„Strašan propust“: Ko je Lorans de Kar, direktorka Luvra, koja je podnela ostavku?

„Strašan propust“: Ko je Lorans de Kar, direktorka Luvra, koja je podnela ostavku?

Danas pre 34 minuta
Izaslanik SAD Vitkof: Zvaničnici SAD i Ukrajine sutra ponovo razgovaraju u Ženevi

Izaslanik SAD Vitkof: Zvaničnici SAD i Ukrajine sutra ponovo razgovaraju u Ženevi

Danas pre 9 minuta
Posle smrti El Menča fantastični optimizam predsednice Meksika i Fife - "samo 34 ubistva za 24 sata", sve je spremno za…

Posle smrti El Menča fantastični optimizam predsednice Meksika i Fife - "samo 34 ubistva za 24 sata", sve je spremno za Mundijal

RTS pre 34 minuta
"Najveća ekonomija ikada" - poručio je Tramp u obraćanju, a šta zapravo kažu brojke

"Najveća ekonomija ikada" - poručio je Tramp u obraćanju, a šta zapravo kažu brojke

Euronews pre 4 minuta
Hemikalije iz elektronskog otpada pronađene u mozgu i telima delfina

Hemikalije iz elektronskog otpada pronađene u mozgu i telima delfina

Newsmax Balkans pre 9 minuta