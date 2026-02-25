Tramp izmišljao ratove koje je "rešio": BBC utvrdio brojne netačne izjave i o nezaposlenosti, govedini, benzinu, imigrantima... Detaljna analiza govora!

Britanska RTV BBC je proverila šta je sve predsednik SAD Donald Tramp rekao o "Stanju Unije" - stanju SAD prošle noći u najdužem govoru u parlamentu - Kongresu koji je trajao sat i 47 minuta, i, hvaleći dostignuća svoje administracije, ocenio da njegova "zemlja ponovo pobeđuje". "Za prvih deset meseci svog mandata okončao sam osam ratova" kazao je Tramp, ali je naveo samo sedam: Izraela i Hamasa, Pakistana i Indije, Ruande i Demokratske Republike Kongo (DRK),