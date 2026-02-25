Uprkos ometanju u overavanju potpisa, opozicija u Kuli veruje u pobedu na lokalnim izborima

Mašina pre 2 sata  |  Mašina
Uprkos ometanju u overavanju potpisa, opozicija u Kuli veruje u pobedu na lokalnim izborima

Mladi Kula i Zeleno-levi front Kula svedoče brojnim pritiscima u izbornom procesu. Poslednja prepreka sa kojom se susreću je overavanje potpisa podrške. Ipak, oni su uvereni u pobedu, zbog izrazite podrške i angažovanosti građana. „Čvrsto verujemo da će Kula biti prva slobodna opština u Vojvodini i Srbiji“, za Mašinu kaže kopredsednik ZLF Kula, Rade Obradović.

Redovni lokalni izbori raspisani su u devet opština i gradova, a svi će biti održani u nedelju 29. marta. Pred izbore, najveći incidenti su se za sada događali u Kuli, u kojoj su građani i studenti u više navrata napadani, targetirani i zastrašivani. Kopredsednik ZLF Kula, Rade Obradović, za Mašinu navodi da je osetno da je Kula spremna za promene, a Ujedinjeni za Kulu i ZLF su tu da „označe kraj vlasti SNS“ u njihovoj opštini. Podsetimo, Koaliciju Ujedinjeni za
Otvori na masina.rs

Povezane vesti »

Vučević obišao Lučane i čestitao početak predizborne kampanje: Maske su pale

Vučević obišao Lučane i čestitao početak predizborne kampanje: Maske su pale

Insajder pre 22 minuta
Vučević u Lučanima: „Narod hoće promene – ali na bolje“

Vučević u Lučanima: „Narod hoće promene – ali na bolje“

Glas Zapadne Srbije pre 57 minuta
Uprkos ometanju u prikupljanju potpisa, opozicija u Kuli veruje u pobedu na lokalnim izborima

Uprkos ometanju u prikupljanju potpisa, opozicija u Kuli veruje u pobedu na lokalnim izborima

Mašina pre 2 sata
U Aranđelovcu danas prikupljanje potpisa podrške za listu SNS: Brnabić razgovarala sa građanima (foto)

U Aranđelovcu danas prikupljanje potpisa podrške za listu SNS: Brnabić razgovarala sa građanima (foto)

Blic pre 2 sata
U Aranđelovcu velika podrška listi SNS: Brnabić poručila da je to lista za sigurnu budućnost i napredak

U Aranđelovcu velika podrška listi SNS: Brnabić poručila da je to lista za sigurnu budućnost i napredak

Euronews pre 2 sata
Smederevska Palanka: Reljina gozba, zdravstveni karavani i obećanja ministara

Smederevska Palanka: Reljina gozba, zdravstveni karavani i obećanja ministara

Vreme pre 4 sati
Božić: „Turisti“ pomažu u kampanji SNS-a

Božić: „Turisti“ pomažu u kampanji SNS-a

Ist media pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaSNSLokalni izboriIzboriKula

Politika, najnovije vesti »

Sorensen: Dobri razgovori u Beogradu, fokus na sprovođenju obaveza iz dijaloga (video)

Sorensen: Dobri razgovori u Beogradu, fokus na sprovođenju obaveza iz dijaloga (video)

Blic pre 2 minuta
Glamočić sa predstavnicima EK: Očekujem pozitivan odgovor za uvođenje prelevmana za mleko u prahu

Glamočić sa predstavnicima EK: Očekujem pozitivan odgovor za uvođenje prelevmana za mleko u prahu

Forbes pre 2 minuta
Vučević u Lučanima i Bajinoj Bašti: Put do pobede na izborima neće biti lak

Vučević u Lučanima i Bajinoj Bašti: Put do pobede na izborima neće biti lak

NIN pre 2 minuta
Milićević (SPS): Vladajuća koalicija će jedinstveno nastupiti na lokalnim izborima

Milićević (SPS): Vladajuća koalicija će jedinstveno nastupiti na lokalnim izborima

Nedeljnik pre 2 minuta
Kriza sa mlekom: Šta je Srbija predložila u Briselu

Kriza sa mlekom: Šta je Srbija predložila u Briselu

Sputnik pre 2 minuta