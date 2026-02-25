Pobeda Oklahome nad Torontom: Topić upisao 3 poena

Košarkaši Oklahome pobedili su prošle noći u gostima ekipu Toronta sa 116:107 i tako upisali petu pobedu u poslednjih šest utakmica u NBA ligi.

Oklahomu, koja je igrala bez Šeja Gildžesa Aleksandera, do pobede su vodili Kejson Volas sa 27 i Ajzea Džo sa 22 poena, dok je Aleks Karuzo dodao 16. Srpski košarkaš Nikola Topić je na terenu proveo šest minuta i za to vreme je upisao tri poena. U timu Darka Rajakovića najbolji su bili Ar Džej Beret sa 21 i Imanuel Kvikli i Džakobi Volter sa po 17 ubačenih poena. Oklahoma je vodila sa 96:71 na dva minuta pre kraja treće četvrtine, pre nego što se Toronto vratio u