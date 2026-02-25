(Foto) Tramp pred Kongresom održao prvi govor o stanju nacije u drugom mandatu, spomenuo je i Srbiju

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp održao je pred američkim Kongresom govor o stanju nacije, prvi u svom drugom predsedničkom mandatu. Između ostalog, spomenuo je da je okončao sukob između Srbije i Kosova.

U svom obraćanju u utorak uveče po lokalnom vremenu, čijom je dužinom od 108 minuta oborio rekord, Tramp je pohvalno govorio o svojim merama protiv imigracije, o smanjenju federalne vlade, o naporima da se održe nove carinske stope koje je Vrhovni sud SAD nedavno osporio, ali i o sposobnosti administracije na čijem je čelu da upravlja brzim vojnim akcijama širom sveta, uključujući u Iranu i Venecueli, prenosi AP. Tramp je započeo govor rečima da je njegova