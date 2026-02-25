Udruženja poljoprivrednika koja protestuju prekidaju dijalog sa ministrom poljoprivrede

Udruženja poljoprivrednika koja protestuju saopštila su danas da prekidaju svaki dijalog sa minstrom poljoprivrede Draganom Glamočićem zbog, kako su naveli, niza njegovih netačnih i uvredljivih izjava o poljoprivrednicima.

"Od tvrdnji da je zarada po jednoj kravi 4.000 evra, da su proizvođači 'pijani milioneri' koji 'nose Rolex satove', do pitanja zašto se bavimo ovim poslom ako nam se navodno ne isplati, te da smo mladi i možemo naći drugi posao, kao i optužbi da smo politikanti - smatramo da je ispod dostojanstva da nastavimo bilo kakav dijalog sa takvim ministrom", navedeno je u saopštenju. Poljoprivrednici koji protestuju su naveli da je ministar Glamočić javno izjavio da je