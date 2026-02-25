Crvena zvezda: Fan zona za najmlađe navijače uoči utakmice protiv Lila

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da će u četvrtak od 16.45 časova uoči utakmice protiv Lila na zapadnoj strani stadiona "Rajko Mitić" u promenoaru kod Red Star šopa biti organizovana fan zona za najmlađe navijače.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u sredu od 18.45 časova ekipu Lila u revanš duelu plej-ofa za plasman u osminu finala Lige Evrope. "Zvezdaši će do početka utakmice moći da uživaju u druženju sa Zvezdanom Zvezdanićem, kao i animatorima. Takođe, biće organizovane razne igre u sportskom duhu, kao i iscrtavanje lica za najmlađe navijače našeg kluba uz dobro poznatu zvezdašku muziku. Crvena zvezda i u 2026. godini nastavlja sa sjajnom akcijom, putem koje još jednom