Grad Zagreb pokreće ustavnu tužbu protiv Vlade Hrvatske zbog dočeka rukometaša

Grad Zagreb smatra da je Vlada Hrvatske, preuzimajući organizaciju manifestacije u saradnji sa Hrvatskim rukometnim savezom, neosnovano zadirala u ustavne nadležnosti jedinice lokalne samouprave i time povredila odredbe ustava koje garantuju pravo na lokalnu samoupravu, samostalnost u obavljanju komunalnih poslova i ograničenje državne vlasti tim pravom.

