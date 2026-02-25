Oklahoma bolja od Toronta, pet minuta za Topića

Košarkaši Oklahoma Siti tandera savladali su Toronto reptorse rezultatom 116:107 u utakmici regularnog dela sezone NBA lige.

Tanderi su u pobedili u pet utakmica u poslednjih šest mečeva. Gosti su tokom treće četvrtine stekli ubedljivu prednost od 96:71, ali je Toronto uspeo da se vrati i izjednači na 101:101 nešto više od četiri minuta pre kraja. Ipak, u završnici je Kejson Volas preuzeo odgovornost, pogodio važne šuteve, ukrao loptu i asistirao za trojku kojom je Oklahoma Siti prelomio meč. Volas je predvodio Tander sa 27 poena, uz osam skokova i šest asistencija, dok je Ajzea Džo