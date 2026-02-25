SAD uputile demarš Ukrajini zbog napada na naftno postrojenje u Novorosijsku

VAŠINGTON - Sjedinjene Američke Države su uputile zvanični diplomatski demarš Ukrajini nakon napada na rusko naftno postrojenje u blizini Novorosijska u Crnom moru, saopštila je ukrajinska ambasadorka u Vašingtonu Olga Stefanišina.

Ona je navela da je dobila demarš, zvanično diplomatsko obaveštenje, od američkog Stejt departmenta povodom ovog pitanja. Prema njenim rečima, Stejt department je saopštio da su ukrajinski napadi na Novorosijsk krajem prošle godine uticali na američke investicije sprovedene preko Kazahstana, prenosi CNN. Čuli smo od Stejt departmenta da treba da se uzdržimo od napada na američke interese, rekla je Stefanišina na konferenciji za novinare. Ona je pojasnila da se to