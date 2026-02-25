SAD uputile demarš Ukrajini zbog napada na naftno postrojenje u Novorosijsku

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
SAD uputile demarš Ukrajini zbog napada na naftno postrojenje u Novorosijsku

VAŠINGTON - Sjedinjene Američke Države su uputile zvanični diplomatski demarš Ukrajini nakon napada na rusko naftno postrojenje u blizini Novorosijska u Crnom moru, saopštila je ukrajinska ambasadorka u Vašingtonu Olga Stefanišina.

Ona je navela da je dobila demarš, zvanično diplomatsko obaveštenje, od američkog Stejt departmenta povodom ovog pitanja. Prema njenim rečima, Stejt department je saopštio da su ukrajinski napadi na Novorosijsk krajem prošle godine uticali na američke investicije sprovedene preko Kazahstana, prenosi CNN. Čuli smo od Stejt departmenta da treba da se uzdržimo od napada na američke interese, rekla je Stefanišina na konferenciji za novinare. Ona je pojasnila da se to
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Zbog napada na naftno postrojenje u Novorosijsku SAD uputile demarš Ukrajini

Zbog napada na naftno postrojenje u Novorosijsku SAD uputile demarš Ukrajini

Insajder pre 1 minut
Vašington upozorio Kijev zbog prošlogodišnjeg napada na rusku naftnu luku Novorosijsk

Vašington upozorio Kijev zbog prošlogodišnjeg napada na rusku naftnu luku Novorosijsk

Serbian News Media pre 1 minut
Putin: Naši neprijatelji će se pokajati; Fon der Lajen: Nemoguće dati tačan datum prijema Ukrajine u EU

Putin: Naši neprijatelji će se pokajati; Fon der Lajen: Nemoguće dati tačan datum prijema Ukrajine u EU

RTS pre 17 minuta
UKRAJINSKA KRIZA - Putin: Naši neprijatelji će se pokajati; Fon der Lajen: Nemoguće dati tačan datum prijema Ukrajine u EU

UKRAJINSKA KRIZA - Putin: Naši neprijatelji će se pokajati; Fon der Lajen: Nemoguće dati tačan datum prijema Ukrajine u EU

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaVašingtonCNNKazahstan

Svet, najnovije vesti »

Zbog napada na naftno postrojenje u Novorosijsku SAD uputile demarš Ukrajini

Zbog napada na naftno postrojenje u Novorosijsku SAD uputile demarš Ukrajini

Insajder pre 1 minut
Tramp održao govor o stanju nacije, hvalio zlatno doba zemlje

Tramp održao govor o stanju nacije, hvalio zlatno doba zemlje

Beta pre 37 minuta
Tramp održao govor o stanju nacije, hvalio zlatno doba zemlje

Tramp održao govor o stanju nacije, hvalio zlatno doba zemlje

Serbian News Media pre 36 minuta
Rubio informisao američke zakonodavce o Iranu

Rubio informisao američke zakonodavce o Iranu

RTV pre 17 minuta
Demokrata izbačen tokom Trampovog govora zbog transparenta "Crnci nisu majmuni"

Demokrata izbačen tokom Trampovog govora zbog transparenta "Crnci nisu majmuni"

RTV pre 2 minuta