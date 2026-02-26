Na današnji dan, 26. februar

Danas je četvrtak, 26. februar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1199 – U Hilandaru je umro Stefan Nemanja (monaško ime bilo mu je Simeon) osnivač dinastije Nemanjić koja je vladala srpskim zemljama više od dva veka. Pre nego što se 1196. zamonašio, vladao je Srbijom kao veliki župan. Vlast je preuzeo 1166. kad je zbacio brata Tihomira, velikog župana, štićenika dvora u Carigradu. Ubrzo po preuzimanju vlasti pokušao je da se odupre suprematiji Vizantije, protiv čije je vojske ratovao u savezu sa Mletačkom republikom, ali je to