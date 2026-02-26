Doktor Popević: Dačićevo stanje stabilnije, ali i dalje teško

Beta pre 1 sat

Zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova i lidera socijalista Ivice Dačića jutros je stabilnije, ali i dalje teško, rekao je  pomoćnik direktora Кlinike za pulmologiju Кliničkog centra Srbije Spasoje Popević.

On je, za Radio televiziju Srbije, naveo da je Dačić "trenutno stabilnijeg opšteg stanja, ali je i dalje reč o ozbiljnoj kliničkoj slici koja zahteva intenzivno praćenje i lečenje",  uz napomenu da je za konačne prognoze još uvek rano. 

Vučić jutros posetio Dačića u bolnici, stanje ministra unutrašnjih poslova nešto bolje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je jutros malo bolje stanje ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačiča koji je juče primljen u bolnicu sa teškom upalom pluća i u teškom je zdravstvenom stanju, intubiran i na respiratoru.

Vučić je posetio Dačića jutros pred odlazak u Kazahstan a na Instagramu je napisao iz aviona, da lekari kažu da je Dačiću nešto bolje i da veruje u njega.

"Posetio sam Ivicu jutros i Dačić je bolje, to je dobra vest, naravno oprez je neophodan i dalje i ništa nije izvesno ali je bolje na radost njegove porodice i svih ljudi koji ga vole", rekao je Vučičć u govornoj poruci preko Instagrama.{related:240156}

Pulmolog u Kliničko-bolničkom centru u Beogradu Spasoje Popević izjavio je sinoć da Ivica Dačić ima tešku upalu pluća i da se lekari bore za njegov život. Rekao je da je primljen u bolnicu juče oko 16 časova. 

(Beta, 26.02.2026)

Povezane vesti »

Pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju: Dačićevo stanje stabilnije, ali i dalje teško

Pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju: Dačićevo stanje stabilnije, ali i dalje teško

Insajder pre 51 minuta
Popević: Dačićevo stanje teško, još je na mehaničkoj ventilaciji

Popević: Dačićevo stanje teško, još je na mehaničkoj ventilaciji

RTK pre 21 minuta
Dačićevo stanje stabilnije, ali i dalje veoma teško, oglasio se i SPS

Dačićevo stanje stabilnije, ali i dalje veoma teško, oglasio se i SPS

Morava info pre 6 minuta
Doktor Popević: Dačićevo stanje stabilnije, ali i dalje teško

Doktor Popević: Dačićevo stanje stabilnije, ali i dalje teško

Radio sto plus pre 26 minuta
Poznati pružili podršku Ivici Dačiću: "Želimo mu da što pre ozdravi"

Poznati pružili podršku Ivici Dačiću: "Želimo mu da što pre ozdravi"

B92 pre 6 minuta
Popević: Dačićevo stanje teško, još je na mehaničkoj ventilaciji

Popević: Dačićevo stanje teško, još je na mehaničkoj ventilaciji

RTV pre 1 sat
Doktor Popević: „Dačićevo stanje stabilnije, ali i dalje teško“

Doktor Popević: „Dačićevo stanje stabilnije, ali i dalje teško“

Serbian News Media pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićMinistar unutrašnjih poslova

Politika, najnovije vesti »

Pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju: Dačićevo stanje stabilnije, ali i dalje teško

Pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju: Dačićevo stanje stabilnije, ali i dalje teško

Insajder pre 51 minuta
Sledi li odmazda Trampa prema Vučiću zbog neusklađivanja sa sankcijama Iranu?

Sledi li odmazda Trampa prema Vučiću zbog neusklađivanja sa sankcijama Iranu?

N1 Info pre 9 minuta
Vučićev avion u vazdušnom prostoru Kazahstana sačekali 'suhoji 3' u znak dobrodošlice

Vučićev avion u vazdušnom prostoru Kazahstana sačekali 'suhoji 3' u znak dobrodošlice

RTV pre 41 minuta
Brnabić posetu Danskoj započela sastankom sa stručnjacima iz oblasti zelene agende

Brnabić posetu Danskoj započela sastankom sa stručnjacima iz oblasti zelene agende

RTV pre 16 minuta
Barac: EU do sada nijednom nije uspela da zaustavi procese koje je Kurti pokretao

Barac: EU do sada nijednom nije uspela da zaustavi procese koje je Kurti pokretao

RTV pre 16 minuta