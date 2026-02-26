Doktor: Zdravstveno stanje ministra Dačića stabilnije, ali i dalje teško

Beta pre 28 minuta

Zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića, koji je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća, stabilnije je, ali je i dalje teško, izjavio je danas doktor Spasoje Popević.

Dačić, koji je i predsednik Socijalističke partije Srbije, juče je u teškom stanju primljen na Kliniku za pulmologiju Kliničkog centra Srbije i stavljen na respirator zbog upale oba plućna krila.

"Pacijent je trenutno stabilnijeg opšteg stanja, ali je i dalje reč o ozbiljnoj kliničkoj slici koja zahteva intenzivno praćenje i lečenje", kazao je jutros Popević, pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, prenosi RTS.

Popević je kasno sinoć izjavio da se lekari bore za Dačićev život i da su naredna 72 sata ključna. Dvanaest sati kasnije rekao je da je još rano za konačne prognoze.

Dačića je i sinoć i jutros posetio predsednik Srbije Alekandar Vučić, koji je potom odleteo za Kazahstan.

"Posetio sam Ivicu jutros. Lekari kažu da je stanje nešto bolje. Verujem u njega, a sad pravac Kazahstan po velike rezultate za našu Srbiju. Očekuju nas važni razgovori o svim sferama društvenog života, veliki sporazumi i važni dogovori i odlična poseta Kazahstanu i predsedniku Žomart Tokajevu. To su veliki prijatelji naše zemlje, očekujem odlične rezultate", naveo je Vučić na Instagramu.

(beta/cmg)

(Beta, 26.02.2026)

