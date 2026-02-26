Delovi 10 opština u Beogradu skoro 10 sati bez struje! Evo do kada traju isključenja: proverite da li je i vaša ulica na spisku…

Elektrodistribucija Srbije je za danas najavila planirane prekide struje u delovima 10 beogradskih opština Isključenja struje trajaće od 8.30 do 18 sati, a detaljan spisak ulica i satnice objavljen je na zvaničnom sajtu Elektrodistribucija Srbije za danas, 26. februar, najavila je planirane prekide u isporuci električne energije u delovima 10 beogradskih opština. Proverite da li je i vaša ulica na spisku, i da li ima isključenja vode i grejanja. Isključenja struje