Drogu, zlato i oružje spakovali U automobil! Drama na graničnom prelazu sa Srbijom: Uhapšene dve osobe

U vozilu čeških državljana pronađeno je 19 saksija sa kanabisom, 73 ampule kanabisovog ulja, krema od kanabisa i prateća oprema U autu je pronađena i određena količina zlatnog nakita, a poreklo će biti naknadno istraženo Pripadnici granične policije iz Prijepolja zaplenili su večeras veću količinu materije za koju se sumnja da je opojna droga, kao i više komada oružja i prateće opreme, tokom kontrole vozila na Graničnom prelazu Gostun, na izlazu iz Srbije ka Crnoj