Velika zapljena u Sandžaku: Droga, oružje i zlato u vozilu čeških registarskih oznaka Prijepolje/Gostun – Pripadnici granične policije iz Prijepolja sinoć su na izlazu iz Srbije ka Crnoj Gori, na Graničnom prelazu Gostun, otkrili veću količinu supstanci za koje se sumnja da su opojne droge, kao i oružje i zlato u vozilu čeških registarskih oznaka. Tokom redovne kontrole putničkog motornog vozila marke „Chevrolet“, kojim su upravljali državljani Češke L.K. (1992) i