Velika zapljena u Sandžaku: Droga, oružje i zlato u vozilu čeških registarskih oznaka

Sandžak haber pre 1 sat
Velika zapljena u Sandžaku: Droga, oružje i zlato u vozilu čeških registarskih oznaka
Velika zapljena u Sandžaku: Droga, oružje i zlato u vozilu čeških registarskih oznaka Prijepolje/Gostun – Pripadnici granične policije iz Prijepolja sinoć su na izlazu iz Srbije ka Crnoj Gori, na Graničnom prelazu Gostun, otkrili veću količinu supstanci za koje se sumnja da su opojne droge, kao i oružje i zlato u vozilu čeških registarskih oznaka. Tokom redovne kontrole putničkog motornog vozila marke „Chevrolet“, kojim su upravljali državljani Češke L.K. (1992) i
Otvori na sandzakhaber.net

Povezane vesti »

Drogu, zlato i oružje spakovali U automobil! Drama na graničnom prelazu sa Srbijom: Uhapšene dve osobe

Drogu, zlato i oružje spakovali U automobil! Drama na graničnom prelazu sa Srbijom: Uhapšene dve osobe

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraChevroletČeškaPrijepolje

Hronika, najnovije vesti »

Mladić uboden nožem na Adicama

Mladić uboden nožem na Adicama

Moj Novi Sad pre 56 minuta
Velika zapljena u Sandžaku: Droga, oružje i zlato u vozilu čeških registarskih oznaka

Velika zapljena u Sandžaku: Droga, oružje i zlato u vozilu čeških registarskih oznaka

Sandžak haber pre 1 sat
Drogu, zlato i oružje spakovali U automobil! Drama na graničnom prelazu sa Srbijom: Uhapšene dve osobe

Drogu, zlato i oružje spakovali U automobil! Drama na graničnom prelazu sa Srbijom: Uhapšene dve osobe

Blic pre 2 sata
Pesnicama ga udarao u glavu! Haos na Bogosloviji: Posvađali se u saobraćaju, pa se potukli

Pesnicama ga udarao u glavu! Haos na Bogosloviji: Posvađali se u saobraćaju, pa se potukli

Blic pre 2 sata
Užas u Novom Sadu: Mladić (29) nožem izbo brata

Užas u Novom Sadu: Mladić (29) nožem izbo brata

Blic pre 3 sata