EU dobija novu članicu! Zemlja hitno sprema referendum, biće prvi na listi za ulazak, a nije ni Ukrajina ni Crna Gora

Blic pre 4 sati
EU dobija novu članicu! Zemlja hitno sprema referendum, biće prvi na listi za ulazak, a nije ni Ukrajina ni Crna Gora
Island će u narednih nekoliko meseci održati referendum o otvaranju pregovora sa EU, što je najavila premijerka Kristrun Frostadotir Geopolitičke promene i ekonomske koristi podstiču rast javne podrške za pristupanje EU, dok istovremeno postoje domaće političke prepreke Island će održati referendum o otvaranju pregovora za pristupanje Evropskoj uniji u narednih nekoliko meseci, izjavila je danas premijerka te zemlje Kristrun Frostadotir. Govoreći na konferenciji za
Telegraf pre 1 sat
