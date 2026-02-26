EU dobija novu članicu! Zemlja hitno sprema referendum, biće prvi na listi za ulazak, a nije ni Ukrajina ni Crna Gora

Island će u narednih nekoliko meseci održati referendum o otvaranju pregovora sa EU, što je najavila premijerka Kristrun Frostadotir Geopolitičke promene i ekonomske koristi podstiču rast javne podrške za pristupanje EU, dok istovremeno postoje domaće političke prepreke Island će održati referendum o otvaranju pregovora za pristupanje Evropskoj uniji u narednih nekoliko meseci, izjavila je danas premijerka te zemlje Kristrun Frostadotir. Govoreći na konferenciji za