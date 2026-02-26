Premijerka potvrdila: Island u narednim mesecima održava referendum o pristupanju Evropskoj uniji

Island će održati referendum o otvaranju pregovora za pristupanje Evropskoj uniji u narednih nekoliko meseci, izjavila je danas premijerka te zemlje Kristrun Frostadotir.

Govoreći na konferenciji za novinare zajedno sa poljskim premijerom Donaldom Tuskom u Varšavi, ona je rekla da vlada islanda još nije odlučila o konkretnom datumu, ali da će do referenduma svakako doći "u narednim mesecima", prenosi The Guardian. Dodala je da su ona i Tusk razgovarali o većoj integraciji Islanda i EU, uz očuvanje "poštovanja islandskog identiteta unutar Evrope". Frostadotir je istakla da je važno da se u obzir uzme arrktički identitet Islanda, kao