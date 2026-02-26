Kolaps na izlazu iz Srbije! Ovi vozači zarobljeni su i po šest sati: Evo na kojim graničnim prelazima su najduže kolone

Blic pre 6 sati
Kolaps na izlazu iz Srbije! Ovi vozači zarobljeni su i po šest sati: Evo na kojim graničnim prelazima su najduže kolone
Na izlazu iz Srbije jutros su zabeležena višesatna zadržavanja za teretna vozila na više graničnih prelaza Najveće gužve su na prelazima Šid, Kelebija i Batrovci, gde kamioni čekaju do 360 minuta Na više graničnih prelaza na izlazu iz Srbije jutros su zabeležena višesatna zadržavanja za teretna motorna vozila, dok na naplatnim stanicama na auto-putevima nema čekanja. Prema podacima Uprave granične policije u 7.15 časova, najveće gužve evidentirane su na graničnim
