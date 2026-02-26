Užas u Novom Sadu: Mladić (29) nožem izbo brata

Mladić je bio svestan kada je prevezen u Urgentni centar na odeljenje hirurgije Policija se nalazi na mestu događaja i sprovodi istragu Muškarac (25) izboden je večeras u Ulici Stefana Prvovenčanog 33 u Novom Sadu.

Kako se nezvanično saznaje, mladića je prijavio da ga je nožem izbo brat (29). Napadač je nakon toga pobegao, ali ga je policija ubrzo pronašla i uhapsila. U svesnom stanju prevezen je na odeljenje hirurgije u Urgentnom centru. Trenutno stanje izbodenog mladića nije poznato. Na mestu incidenta nalazi se policija.