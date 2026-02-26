Mladić uboden nožem na Adicama

U sredu oko 20.30 časova došlo je do napada nožem u Ulici Stefana Prvovenčanog u Novom Sadu.

Prema nezvaničnim informacijama koje su objavljene na Instagram profilu 192.rs, mladić (25), prijavio je policiji da ga je ubo brat star 28 godina. Dnevnik javlja da je osumnjičeni pokušao da pobegne, ali je policija brzo reagovala i uhapsila ga. Po rečima doktora Zorana Krulja portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, njihova ekipa izašla je po prvom prioritetu na lice mesta. Mladić (25) je, nakon inicijalnog zbrinjavanja, prevezen u svesnom stanju na