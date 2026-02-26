Iran optužuje SAD za velike laži pred pregovore o iranskom nuklearnom programu u Ženevi

Danas pre 3 sata  |  Beta-AP
Iran optužuje SAD za velike laži pred pregovore o iranskom nuklearnom programu u Ženevi

Iran je reagovao danas protiv taktike pritiska američkog predsednika Donalda Trampa uoči kritičnih pregovora u Ženevi o iranskom nuklearnom programu, čas nazivajući Trampove izjave „velikim lažima“ čas izjavom da pregovori mogu da dovedu do dogovora kroz „časnu diplomatiju“.

Dvojica iranskih zvaničnika ovo su rekla uoči sutrašnjih pregovora i u vreme kada je Amerika nagomilala najveći broj aviona i ratnih brodova na Bliskom istoku u više decenija. Gomilanje snaga deo je Trampovih napora da postigne sporazum da ograniči iranski nuklearni program dok se Iran u zemlji suočava sa rastućim neslaganjem posle rasprostranjenih protesta prošlog meseca. Ako pregovori propadnu Tramp je više puta zapretio da će napasti Iran, što bi kako strahuju
